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Взлетно-посадочная полоса (ВПП) калининградского аэропорта «Храброво» освобождена от поврежденного самолета «Аэрофлота». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.

«Самолет, поврежденный во время нештатной посадки, наконец-то убран с ВПП», – сказала она.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил ТАСС, что аэропорт начнет работать в штатном режиме утром 5 января.

Ранее сообщалось, что в аэропорту нет специальной техники для эвакуации самолета, и будет задействована техника Балтфлота, что привело к задержке по времени и закрытию «Храброво».

Лайнер Airbus A320, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в ночь на 4 января, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сломавшейся стойки шасси. На борту находились более 170 человек. После посадки пассажиры были эвакуированы, шесть человек обратились за медицинской помощью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).