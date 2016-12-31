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Компания избранного президента США Дональда Трампа Trump Organization вышла из проекта строительства 47-этажного жилого здания Trump Tower стоимостью $250 млн в Батуми. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное заявление грузинской Silk Road Group и Trump Organization.

Издание называет этот шаг «последним усилием Трампа для развеивания сомнений, что его глобальный бизнес не вызовет конфликта интересов с президентством». Конкретные причины остановки проекта не уточняются.

Bloomberg также добавляет, что контракт на строительство небоскреба был подписан во время президентства Михаила Саакашвили, а в 2013 году, когда Саакашвили отошел от власти, проект оказался заморожен. О продолжении действия соглашения месяц назад говорил глава Silk Road Group Георгий Рамишвили.

Ранее в декабре стало известно об отказе компании Трампа от строительства отелей в Азербайджане и Бразилии. Адвокат Трампа тогда настаивал на финансовых причинах выходов из сделок, не связанных с президентством миллиардера.

Дональд Трамп занимает посты президента и исполнительного директора Trump Organization, посты вице-президентов занимают его дети. После победы на выборах Трамп обещал полностью передать им руководство компанией.