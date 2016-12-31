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Избранный президент США Дональд Трамп совместно с советниками разрабатывает план реформ Офиса директора Национальной разведки США (ODNI) и ЦРУ. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

«В команде Трампа считают, что разведывательное сообщество становится совершенно политизированным. Все агентства должны быть уменьшены. Основной фокус будет сосредоточен на реструктуризации агентств и их взаимодействии между собой», – сказал собеседник газеты.

Источники WSJ добавляют, что планируется уменьшить количество сотрудников в штаб-квартире ЦРУ в Виргинии, а также – количество работающих на ведомство в других странах. Какие изменения обсуждаются для Нацразведки, не уточняется.

2 января Трамп усомнился в доказательствах американских спецслужб о причастности России к кибератакам на сервера Демократической партии США, а также назвал «странным» перенос брифинга спецслужб о кибератаках с 3–4 января на 6-е.

Ранее пресс-секретарь Трампа заявил, что избранный президент США отменит большинство указов Обамы сразу после вступления в должность. В частности, антироссийские санкции.

29 декабря Барак Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

16 декабря он пообещал ответить РФ на хакерские атаки во время президентских выборов.