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Курс мексиканской валюты 5 января опустился до нового исторического минимума по отношению к доллару США. Валюта США укрепилась более чем на 2% до 21,6 песо, указывает CNBC.

Предыдущий антирекорд валюта Мексики установила 11 ноября, спустя три дня после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Тогда курс песо опустился до отметки 21,3952 за доллар.

Текущее ослабление песо произошло на фоне сообщений о том, что производитель автомобилей Ford отказался от строительства завода в Мексике, инвестиции в который оценивались в $1,6 млрд. Вместо этого компания решила расширить производственные мощности в Мичигане. Заявление Ford было сделано через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал General Motors за продажу на американском рынке автомобилей, выпущенных на заводах в Мексике.

В середине ноября рейтинговое агентство S&P Global Ratings разработалоиндекс чувствительности стран с развивающейся экономикой к президентству Трампа – U.S. Protectionism Exposure Index. По оценкам агентства, основными пострадавшими от политики нового президента США пострадают Гондурас, Сальвадор, Никарагуа и Мексика.