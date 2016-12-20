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Полиция Турции 5 января провела обыски и задержала главного юрисконсульта и бывшего генерального директора Dogan Holding (которому, среди прочего, принадлежит газета Hurriyet и телеканал CNN Turk). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу холдинга. Имена задержанных не называются.

Позднее издание Yeni Şafak уточнило, что речь идет о юрисконсульте Эреме Тургуте Ючеле и бывшем директор Яхья Юздиене.

Как указывает Reuters, сотрудники правоохранительных органов проводили проверку Dogan Holding по поводу причастности к действиям проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Осенью прошлого года были задержаны брат, племянник и племянница Гюлена.

В Dogan отметили, что на работу холдинга действия полиции не повлияли. Между тем акции Hurriyet после сообщений о задержаниях упали на 6,3% (а позднее – на 7,6%). Котировки самого Dogan Holding обвалились на 9,9%, но затем снижение замедлилось до 3,7%.

В Dogan Holding отрицают какие-либо связи с Гюленом. Тем не менее, в декабре прошлого года под арест в связи с делом Гюлена попал еще один топ-менеджер холдинга – Барбарос Муратоглу.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля прошлого года, мятеж был подавлен через несколько часов. После этого в рамках расследования дела о перевороте были арестованы более 40 тысяч человек. Гюлен, которого турецкое правительство считает стоящим за попыткой переворота, свою причастность к нему отрицает.