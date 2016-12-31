11:16

В калининградском аэропорту Храброво утром 5 января был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя аэропорта Наталью Грицун.

«Был обнаружен подозрительный предмет, полиция выясняет, что это. Эвакуация не проводилась», – сказала она.

Грицун добавила, что Храброво работает в штатном режиме. Она отметила, что «у нас сейчас много людей».

В издании «Калининград.Ru» уточнили, что в аэропорту были усилены меры безопасности. Кроме того, пассажиров запускают в терминалы отдельными группами из-за большого количества рейсов.

Утром 5 января аэропорт Калининграда возобновил деятельность после суточного простоя. Он был связан с аварийной посадкой самолета «Аэрофлота» в ночь на 4 января – лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подломившейся стойки шасси.

Сломавшийся самолет весь день не могли эвакуировать из-за отсутствия у аэропорта специальной техники. Вечером 4 января лайнер удалось убрать с взлетно-посадочной полосы с помощью техники, предоставленной Балтийским флотом.

Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 7:22 по местному времени (8:22 мск). Первый самолет из Храброво был отправлен в 9:55 по местному времени.

По факту инцидента в Храброво было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).