12:05

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов Московской биржи 5 января снизился почти на 84 копейки до 60,13 рубля. В самом начале сессии валюта США дешевела до 60,02 рубля.

Для сравнения, накануне средневзвешенный курс доллара составлял 60,97 рубля. По итогам основной сессии 4 января валюта США потеряла 31 копейку и упала до 60,59 рубля.

Биржевой курс евро также снижается. К середине торгов 5 января единая валюта ЕС подешевела на 8 копеек до 63,29 рубля. При этом сессию 4 января евро завершил в плюсе на 7 копеек, поднявшись до 63,48 рубля.

На первых в 2017 году биржевых торгах – 3 января – рубль значительно укрепился к обеим основным валютам: стоимость доллара в начале сессии упала ниже 61 рубля, а стоимость евро – ниже 64 рублей. Российскую валюту поддержали растущие цены на нефть: в тот день котировки Brent впервые за год превысили $58 за баррель, а стоимость WTI поднялась выше $55 за баррель.

Днем 5 января баррель Brent торговался на уровне $56,2 – на 0,4% ниже, чем днем ранее. Котировки WTI снижались на 0,3% до $53,1 за баррель.