13:08

Китайские ученые разработали бумагу, противостоящую воздействию как воды, так и огня. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Новый материал выдерживает температуру до 200 градусов по Цельсию, отталкивает воду, даже если верхний слой его поврежден, а также устойчив к пятнам от молока, кофе, сока или чая. В то же время эта бумага является гибкой и прочной.

Разработку материала вела группа исследователей под руководством профессора Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Ученые уже подали заявку на получение соответствующего патента.

По словам Чжу Инцзе, новый материал может использоваться, например, для рекламных материалов вне помещений, так как на него не влияют дождь и смог. Массовое производство подобной бумаги поможет снизить ее стоимость, добавил ученый.