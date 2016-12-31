14:26

Курс доллара в середине торгов Московской биржи 5 января опустился ниже 60 рублей впервые с середины 2015 года. К 14:20 мск валюта США стоила 59,8 рубля.

Доллар слабеет по отношению к рублю с начала текущего года. На первых в 2017 году биржевых торгах – 3 января – стоимость американской валюты опустилась ниже 61 рубля, на следующий день подешевела на треть рубля до 60,59 рубля, а в начале торгов 5 января опускалась до 60,02 рубля.

Укреплению рубля способствует рост цен на нефть. Так, 3 января котировки Brent впервые за год превысили $58 за баррель, а днем 5 января вновь перешли к росту после снижения днем ранее. К 14:30 мск североморская нефть торговалась в плюсе на 0,5%, на уровне $56,8 за баррель.

В свою очередь, цены на углеводороды вновь стали подниматься после того, как 5 января Министерство нефтяной промышленности Ирака сообщило, что начало сокращать добычу в соответствии с соглашением ОПЕК.

30 ноября участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия поддержала решение ОПЕК, выразив готовность уменьшить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.