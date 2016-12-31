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Власти Турции выдали ордер на арест 380 бизнесменов по делу Фетхуллаха Гюлена, которого правительство страны считает ответственным за попытку государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Имена предпринимателей не уточняются. Как указывает агентство, их подозревают в том, что они оказывали финансовую поддержку Гюлену. По данным агентства Anadolu, прокуратура также потребовала провести обыски в домах и на местах работы подозреваемых.

Ранее 5 января по «делу Гюлена» были задержаны два топ-менеджера Dogan Holding, которому принадлежит газета Hurriyet. Речь идет о главном юрисконсульте Эреме Тургуте Ючеле и бывшем генеральном директоре Яхья Юздиене. Еще один менеджер Dogan – Барбарос Муратоглу – был отправлен под арест по тому же делу в декабре 2016 года.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Уже утром стало известно, что мятеж провалился. В результате столкновений погибли более 240 человек. Затем в рамках расследования дела о перевороте были арестованы свыше 40 тысяч человек, в том числе брат, племянник и племянница Гюлена. Сам он неоднократно отрицал, что причастен к попытке переворота.