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В третьем по величине городе Турции Измир рядом со зданием суда произошел взрыв. Об этом 5 января сообщает агентство Dogan.

По данным Reuters, минимум три человека в результате взрыва ранены. Спустя несколько минут источники агентства уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти. Позднее CNN Turk сообщил, что ранены 11 человек, в том числе полицейские.

Местная полиция убила одного из нападавших. По данным СМИ, второй нападавший также убит полицейскими. Кроме того, разыскивается третий участник атаки.

На месте происшествия горит автомобиль. Также рядом замечены машины скорой помощи, передает Associated Press. Представители администрации города заявили, что взорвалась бомба в машине.

4 января в ходе полицейской операции в Измире были задержаны несколько десятков человек, которые подозреваются в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Задержанные также могут быть связаны с «Исламским государством», которое взяло на себя ответственность за теракт 1 января.

В результате стрельбы в стамбульском клубе Reina погибли 39 человек, в том числе россиянка, а ранения получили более 60; стрелявший до сих пор разыскивается. 4 января