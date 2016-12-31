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Жертвами взрыва в турецком Измире стали двое человек, сообщает Anadolu. Это полицейский и один из служащих городского суда.

Не менее 11 человек ранены в результате взрыва, передает агентство Dogan. Ранее сообщалось, что убиты двое подозреваемых в совершении атаки, а еще один подозреваемый разыскивается полицией.

https://twitter.com/dogannewsagency/status/817015688225296384?lang=ru

Губернатор провинции Измир (центром ее является одноименный город) заявил, что нападавшие были вооружены гранатами и автоматами Калашникова, передает Reuters. Он добавил, что по предварительным данным, за взрыв несет ответственность Рабочая партия Курдистана (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK).

Ответственность за взрыв, который произошел ранее 5 января у здания измирского суда, пока никто на себя не взял. Между тем на YouTube уже появилось видео взрыва.

https://www.youtube.com/watch?v=SLgmvIh3L-4

4 января в ходе полицейской операции в Измире были задержанынесколько десятков человек, которые подозреваются в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Задержанные также могут быть связаны с «Исламским государством», которое взяло на себя ответственность за теракт 1 января.