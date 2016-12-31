18:20

В результате взрыва в сирийском города Джабла в провинции Латакия погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Ранения в результате взрыва получили не менее 30 человек. По данным агентства SANA, жертвами взрыва стали девять человек, пострадали – 25.

В полиции Джаблы считают произошедшее терактом; бомба была заложена в автомобиль. Ответственность за теракт пока никто из вооруженных группировок на себя не взял.

Как отмечает AP, теракт может негативно сказаться на перемирии, о котором в конце декабря прошлого года договорились Россия и Турция. Джабла находится в провинции, которую контролируют правительственные войска Сирии.

Между тем 5 января в Центре РФ по примирению в Сирии сообщили, что «процесс примирения <…> проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями», передает «Интерфакс». По данным Центра, российские военные за сутки зафиксировали 15 нарушений перемирия в Сирии, турецкая сторона сообщила о 13 нарушениях. «В результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами», – отметили в Центре.