19:05

Полиция Санкт-Петербурга задержала одного из водителей грузовых фур, которые ранее 5 января перекрыли въезд на платную скоростную магистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД). Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин.

https://twitter.com/ars_ves/status/817036564417118208

Как передает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «в действиях протестующих усматривается нарушение статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)».

«Эхо Москвы» ранее передавало, что дальнобойщики протаранили половину пропускных пунктов на ЗСД, а также заблокировали часть въездов, после чего на Благодатной улице образовался огромный затор. По информации радиостанции, таким образом водители протестовали против взимания платы за проезд по трассе, которая построена частично на бюджетные средства.

По данным «Новостей Санкт-Петербурга», акция протеста проводилась активистами Объединения перевозчиков России, которое возглавляет Андрей Бажутин. Издание отмечает, что в конце декабря Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум.

Объединение перевозчиков России было создано водителями грузовых фур в апреле 2016 года для борьбы за свои интересы и отмену системы «Платон», через которую проходит плата с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по трассам. «Платон» был запущен в ноябре 2015 года и вызвала массовые протесты российских дальнобойщиков. Протестующим против сборов водителям удалось добиться некоторых послаблений от властей, в частности, введения льготного коэффициента при тарификации – вместо изначально запланированных 3,73 рубля за километр был установлен тариф 1,53 рубля. В 2017 году Минтранс предлагает повысить тарифы в феврале до 2,61 рубля за километр, в июне – до 3,06 рубля за километр.

Центральный участок ЗСД (и вся магистраль) был открыт в декабре 2016 года. Стоимость строительства 11,7 километра трассы и нескольких мостов превысила 120 млрд рублей. Протяженность всей ЗСД составляет 46,6 километра; ее стоимость оценивается в 212 млрд рублей. Сооружение трассы началось в декабре 2005 года.