20:27

Госдепартамент США внес в список международных террористов сына бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничительные меры предусматривают арест активов и имущества Хамзы бен Ладена, зарегистрированных на территории США. Ему также запрещается заключать какие-либо сделки с представителями американской стороны.

В ведомстве пояснили, что Хамза бен Ладен был официально назван членом «Аль-Каиды» 14 августа 2015 года.

В июле 2016 Хамза бен Ладен пригрозил США отомстить за смерть отца. Он заявил, что, по его мнению, американцы несут ответственность за действия Белого дома, поэтому граждане страны станут целью для нападений «Аль-Каиды». При этом в 2015 году организация призывала к «священной войне» против Вашингтона, Лондона, Парижа и Тель-Авива.

«Аль-Каида» считается причастной к террористическим актам 11 сентября 2001 года в США, а также многие другие теракты. Лидер группировки входил в список «самых разыскиваемых террористов» ФБР и был убит 2 мая 2011 года в ходе проведенной США спецоперации в Пакистане.