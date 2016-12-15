21:27

Спецслужбы США в своем докладе пообещали раскрыть «мотив» российского лидера Владимира Путина для предполагаемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы. Об этом сообщил директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, передает «Би-би-си».

Глава ведомства добавил, что, по его мнению, действия России нужно расценивать как «военные».

«Россия является полномасштабным киберактером, который представляет собой серьезную угрозу для правительства США, а также военных, дипломатических, коммерческих и критически важных объектов инфраструктуры», – сказал Клеппер.

По информации телеканала, американский лидер Барак Обама уже получил доклад, а избранный президент США Дональд Трамп ознакомится с документом 6 января.

29 декабря Белый дом ввел санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы. По мнению Вашингтона, Москва совершила ряд кибератак, контролируемых Кремлем. В санкционном списке оказались шесть человек и пять российских организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Президент США Барак Обама также распорядился выслать из страны 35 дипломатов.

Дональд Трамп тогда заявил, что лично встретится с представителями разведки, чтобы ознакомиться с информацией о кибератаках, которая в итоге оказалась, по его мнению, «неубедительной» и не свидетельствующей о вмешательстве России в выборы президента США.

Заметка дополняется.