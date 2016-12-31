22:25

«Перезагрузка» отношений между Москвой и Вашингтоном, проведенная Администрацией американского лидера Барака Обамы во время его первого президентского срока, принесла «ощутимую пользу». Об этом в своем последнем послании Обаме написал госсекретарь США Джон Керри.

Глава Госдепартамента отметил совместные успехи двух стран в переговорах по ядерной программе Ирана, по защите моря и по координации действий в Арктике.

При этом Керри подчеркнул, что США и Россия «испытывают серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В качестве примера госсекретарь привел ситуацию на Украине и в Сирии.

«Мы сохраняем бдительность в отношении этих и других угроз, несмотря на то, что мы пытаемся найти сферы, в которых наши интересы совпадают с российскими», – добавил госсекретарь.

Керри также сообщил, что США выделили своим союзникам $3,4 млрд, чтобы помочь в борьбе с «российской провокацией».

Ранее Чикагский совет по глобальным вопросам провел опрос, результаты которого показали, что отношение американцев к России ухудшилось до уровня холодной войны.

Обама с прощальной речью выступит 10 января, его Администрация сложит свои полномочия 20 января. Президент США уже написал письмо, в котором подвел итог своего президентского срока. В нем он рассказал, что ему удалось заложить «новый фундамент» для развития страны.