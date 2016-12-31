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Американский медиахолдинг Meredith Corporation рассматривает вариант покупки медиакомпании Time Inc. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседника, Time получила соответсвующее предложение и намерена в течение января 2017 года провести заседание совета директоров, чтобы принять решение. Агентство добавило, что на фоне этого сообщения акции медиакомпании подорожали на 3,5% и достигли $1,9 млрд.

Представители Meredith и Time отказались комментировать Bloomberg данную информацию. Агентство при этом напомнило, что с аналогичным предложением медиахолдинг уже выступал в 2013 году, но тогда сделка не состоялась.

Meredith владеет 25 журналами (наибольшей популярность обладает Better Homes) и 14 телеканалами, охват аудитории медиахолдинга достигает 25 млн семей США. На счету у Time, в свою очередь, более 100 журналов, самым популярным среди которых является одноименное издание, а также 60 интернет-порталов.

Владельцем Time Inc является медиакомпания Time Warner, в состав которой входят также CNN, TNT HBO и кино- и телестудия Warner Bros. В октябре 2016 года Time Warner купил телекоммуникационный холдинг AT&T. Сумма сделки составила $85,4 млрд.