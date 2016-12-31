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Nissan и Mercedes-Benz Cars Group, входящая в холдинг Daimler, прекращают сотрудничество по созданию автомобиля класса «люкс». Об этом Reuters рассказал близкий к руководству Nissan источник.

Собеседник пояснил, что в октябре 2016 года бренд Infiniti, принадлежащий Nissan, объявил об остановке использования модернизированной платформы MFA2, владельцем которой является концерн Daimler.

«Цели, поставленные на Infiniti, было слишком трудно достичь», – сказал источник агентства.

Daimler и Nissan продолжат сотрудничество в том случае, когда «это будет выгодно для обеих сторон», добавил собеседник.

В компании подчеркнули, прекращению сотрудничеству способствовала победа на президентских выборах Дональда Трампа, но при этом на принятие решение не оказало влияние заявление избранного президента США о намерении налагать штрафы на компании, которые производят автомобили в Мексике и поставляют их в США.

Ранее Трамп раскритиковал General Motors за продажу автомобилей, выпущенных в Мексике, на рынках США. После этого производитель Ford отказался от строительства завода на территории Мексики, инвестиции в проект оценивались в $1,6 млрд.. На фоне этого заявления курс мексиканского песо обновил исторический минимум минимума по отношению к доллару США.