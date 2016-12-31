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Высокопоставленные чиновники российского правительства отмечали победу Дональда Трампа на выборах президента США, считая результаты голосования «геополитическим выигрышем» для Москвы. Об этом американский чиновник рассказал Тhe Washington Post.

В распоряжении разведки США оказались «полные энтузиазма» высказывания российских чиновников, которым, как полагает американская сторона, было известно о кибервмешательстве в президентские выборы. Издание пояснило, что в том числе и эта информация способствовала формированию у разведки мнения, что «усилия Москвы, по крайней мере, частично были направлены на помощь Трампу».

Эти данные, как пишет газета, представлены в докладе разведки США о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы. В документе обозначены лица, которые помогли передать украденные у Демократической партии электронные письма сайту WikiLeaks, а также действия российских спецслужб, которые использовали конфиденциальную информацию как республиканцев, так и демократов.

Источник газеты сообщил, что в докладе, представленном 5 января президенту США Бараку Обаме, содержатся «детали доказательств вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, а также информация о других кибератаках со стороны Москвы на американскую избираельную систему за последние девять лет». Объем документа – 50 страниц.