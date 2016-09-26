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Мексиканский авиакомпания Interjet объявила о возвращении в эксплуатацию российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом перевозчик сообщил в фейсбуке.

«После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полетопригодности от российских властей», – сказано в сообщении компании.

Авиаперевозчик пояснил, что возобновление полетов российских лайнеров будет осуществляться постепенно. В настоящий момент в эксплуатацию введены шесть самолетов.

Всего Interjet использует 22 Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что все они возобновят полеты до конца января 2017 года.

Ранее Росавиация потребовала проверить Sukhoi Superjet 100, после того стабилизаторе самолета был обнаружен дефект, который, не способствует «возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». При этом в результате проверки ведомство временно запретило полеты нескольких лайнеров.

После Interjet объявила о своем намерении проверить исправность самолетов из-за чего рейсы российских лайнеров были приостановлены. Авиакомпания уточняла, что приостановка полетов Sukhoi Superjet 100 не связана с крушением Ту-154.

Для выяснения причин дефекта стабилизатора была создана комиссия из специалистов производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» и Interjet. Эксперты не сочли нарушение критическим и заявили, что дефект может быть исправлен в течение нескольких дней.