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Microsoft разрабатывает новый дизайн для пользовательского интерфейса Windows 10. Об этом сообщает The Verge и публикует скриншоты проекта.

https://twitter.com/bagriul/status/817147533457756164?lang=ru

Разработка получила название Project Neon. Издание отметило, что в новом дизайне будут преобладать анимации и размытые элементы.

В Windows 10 также появится инструмент Acrylic, с помощью которого разработчики смогут детально проработать внешний вид универсальных приложений. Инструмент позволяет создавать размытие фона и боковой панели навигации.

Отмечается, что Microsoft планирует завершить разработку нового дизайна к осени 2017 года вместе с масштабным обновлением. Предыдущее крупное обновление Windows под названием Anniversary Update вышло в августе 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Windows 10 также появится «режим геймера». Его суть будет заключаться в том, что в компьютере будут освобождаться дополнительные ресурсы системы приоритет для использования которых будет у запущенных игр.