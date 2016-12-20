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Саудовская Аравия сократила добычу нефти в рамках соглашения со странами ОПЕК. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, с октября королевство сократило добычу как минимум на 486 тысяч баррелей в день.

В конце ноября страны-участницы ОПЕК впервые с 2008 года заключили соглашение о снижении объемов нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей.

Страны, не входящие в организацию, 10 декабря подписали аналогичное соглашение, в рамках которого договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. К выполнению договора они должны приступить в январе 2017 года.

Россия поддержала достигнутое соглашения и пообещала сократить объемы нефтедобычи на 300 тысяч баррелей в сутки. Еще до решения ОПЕК в ноябре 2016 года глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что заморозка добычи нефти в России будет равносильна ее снижению, так как прогнозы по объемам добычи предполагают их рост.

По итогам 2016 года в России было добыто 547,499 млн тонн нефти и газового конденсата, что является максимальным показателем в современной истории страны.