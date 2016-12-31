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Россия приступила к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии, сначала страну покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли. Об этом журналистам заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает «Интерфакс».

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», – сказал он.

Как уточнил Герасимов, авианесущая группировка группировка ВС РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» отправится из Сирии в пятницу, 6 января.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщал, что «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат поход в Средиземное море в январе 2017 года. Крейсеры должны вернуться на основную базу Северного флота России, которая расположена в Североморске.

Президент России Владимир Путин согласился сократить группировку российских войск в Сирии 29 декабря. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что сейчас для этого созданы все условия.

«Адмирал Кузнецов» является единственным авианосцем в ВМФ России. Он был направлен в Сирию в составе корабельной авианосной группы 15 октября.