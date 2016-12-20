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Полиция Турции задержала 18 человек по делу о взрыве в городе Измир на западе страны. Об этом заявил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг, передает Reuters.

Анкара уверена в том, что ответственность за взрыв несут боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), добавил министр.

Взрыв рядом со зданием суда в Измире произошел 5 января. Его жертвами стали два человека, еще 11 получили ранения. Ранее сообщалось, что полиция убила двух предполагаемых нападавших.

По данным местных властей, нападавшие были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Как заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, найденное на месте взрыва оружие свидетельствует о том, что в Измире, который является третьи по величине городом страны, планировалась более масштабная атака.

Ответственность за взрыв пока что не взяла на себя ни одна организация. Ранее губернатор провинции, в которой расположен город, заявлял, что ответственность за нападение лежит на РПК.