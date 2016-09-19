14:52

Избранный президент США Дональд Трамп исключил возможность строительства стены на границе с Мексикой за счет американских властей. Об этом он написал в своем твиттере.

«Нечестные СМИ не сообщают, что все деньги, потраченные на строительство Великой стены будут выплачены Мексикой позже», – написал он.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп собирается обратиться к конгрессу с просьбой выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой из американского бюджета. По данным телеканала, соответствующий законопроект может быть принят до конца апреля этого года.

Таким образом команда Трампа собирается использовать закон, принятый экс-президентом США Джорджем Бушем в 2006 году, который предусматривает возведение на границе с Мексикой стены длиной более 1,1 тысячи километров, отмечает телеканал.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал построить стену на границе США с Мексикой. При этом он отмечал, что строительство должно вестись на деньги Мексики.