16:34

«Газпром» установил новый исторический суточный рекорд по экспорту в дальнее зарубежье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации компании.

Как рассказали в управлении, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа.

«В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом – не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее максимальный суточный объем экспорта «Газпрома» был зафиксирован 29 ноября 2016 года, когда компания поставила 614,5 млн кубометров газа.