17:28

Китайский интернет-ритейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через компанию SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Соответствующее письмо получили продавцы, торгующие через данную платформу, передает ТАСС.

«Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки [товаров] “Китайско-российская доставка – SPSR” и “AliExpress доставка без забот – прежде всего” в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», – говорится в письме.

В нем отмечается, что возникшие проблемы с растаможиванием не повлияли на посылки, отправленные почтой.

Ритейлер попросил продавцов отменить уже готовые, но не отправленные заказы в Россию и договориться с покупателями о других способах доставки. Посылки, уже поступившие в Россию через SPSR и прошедшие растаможивание, будут доставлены клиентам без задержек, добавили в AliExpress.

Заметка дополняется.