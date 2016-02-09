20:16

Избранный президент США Дональд Трамп назвал ажиотаж вокруг «вмешательства» российских хакеров в американские выборы «политической охотой на ведьм». Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Трамп отметил, что эту «охоту» ведут его оппоненты, которые «смущены своим поражением» на выборах президента США.

«Китай сравнительно недавно украл 20 млн правительственных имен. Почему это никто не обсуждает? Это политическая охота на ведьм», – добавил он.

Будущий американский президент считает несправедливым, что взлом компьютеров Управления кадровой службы США в конце 2014 и в начале 2015 года китайскими хакерами не получил такого внимания, как российское «вмешательство».

Трамп неоднократно ставил под сомнение причастность властей России к кибератакам на серверы Демократической партии. В том числе он счел неубедительным доклад о вмешательстве Москвы в президентские выборы, опубликованный спецслужбами США 29 января.