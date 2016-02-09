21:44

Не менее девяти человек пострадали в результате перестрелки в междунарожном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, передает CNN.

По данным телеканала NBC News, не менее трех человек погибли.

«Все вроде прекратилось, но полиция пока не выпускает никого из аэропорта, по крайней мере, из зоны, в которой я нахожусь», – написал бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер в своем твиттере.

Инцидент произошел в зоне выдачи багажа в терминале №2. Подозреваемый арестован, сообщает издание со ссылкой на официальные источники.