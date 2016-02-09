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Американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы в США.

«Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США», – говорится в документе.

По версии авторов доклада, задачей России было подорвать «веру народа в демократический процесс в США» и навредить репутации госсекретаря Хиллари Клинтон и ее «потенциальному президентству». Разведка США обвинила российское правительство и Владимира Путина в том, что они «отдают очевидное предпочтение» избранному американскому президенту Дональду Трампу.

«Москва рассматривала избрание Трама президентом как способ добиться создания международной антитеррористической коалиции против ИГИЛ», –

Россия действовала не только с помощью хакерских атак, отмечается в докладе, а также через пропаганду в «финансируемых государством СМИ» и работу «проплаченных» блоггеров и «троллей».

Разведка утверждает, что Россия использовала хакера Guccifer 2.0, а также порталы DCLeaks.com и WikiLeaks для публикации похищенных данных.

В спецслужбах США полагают, что Россия «будет использовать навыки», полученные в кампании во время американских выборов, чтобы и далее влиять на политический процесс в других странах.

В сообщении перед документом говорится, что опубликованный доклад является несекретной частью оригинала, потому он не содержит всей подкрепляющей информации.

Секретная часть доклада была представлена 5 января действующему президенту США Бараку Обаме и днем позже будущему главе государства Дональду Трампу. После брифинга Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход выборов в США. Он назвал ажиотаж вокруг российских хакеров «политической охотой на ведьм».