06:45

Компании Apple и Google заблокировали доступ к LinkedIn в магазинах приложений по требованию российских властей. Об этом пишет New York Times.

Apple подтвердила изданию, что около месяца назад компания получала запрос на блокировку приложения в России.

Удаление приложения из Google Play и App Store не сможет полностью ограничить доступ к деловой сети, отмечает издание. Однако это «посылает сигнал, что страны могут заставить технологических гигантов» принять такое решение.

«Приложения – это новая точка давления на свободу выражения», – говорит Ребекка МакКиннон из организации New America.

В середине ноября Роскомнадзор потребовал от операторов связи заблокировать доступ к социальной сети LinkedIn. По заключению ведомства, соцсеть нарушает закон «О персональных данных», так как ее серверы находятся не на российской территории.

LinkedIn была запущена в 2003 году. Она является самой популярной соцсетью для поиска деловых контактов. Ежемесячно ей пользуются около 100 млн человек.