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Финансовые регуляторы Китая изучают возможное использование биткоинов в схемах оттока капитала из страны. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на китайское издание Tencent Finance.

Государственное валютное управление (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР пытается понять, могут ли инвестиции в криптовалюту использоваться для вывода валюты за рубеж в обход государства.

Чиновники Народного банка Китая (НБК, китайский ЦБ) встретились с представителями крупнейших криптовалютных бирж и призвали их соблюдать «законы и правила».

Как сказано в релизе НБК, перевод которого приводит CoinDesk, регулятор на встреча заявил, что биткоин – это не валюта, и те, кто инвестирует в нее, должны понимать, какие риски несут такие вложения.

Одна из крупнейших бирж криптовалют, BTCC, подтвердила, что ее представители участвовали во встрече с НБК.

Курс биткоина по отношению к доллару 5 января упал больше чем на 20% после того, как обновил исторический максимум: 4 января один биткоин стоил $1141,05. Как отмечало Bloomberg, падение курса биткоина связано с укреплением китайского юаня.

В начале января стоимость биткоина впервые с 2013 года поднялась выше тысячи долларов. Утром 7 января один биткоин стоил $840.