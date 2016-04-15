10:05

Российский фильм «Викинг» собрал в прокате 1 млрд 52 млн рублей за девять дней показа. Такие данные приводит «Кинобизнес сегодня». Как отмечает портал, это новый рекорд для российского кино.

«Предыдущее достижение принадлежало справившейся с этой задачей за одиннадцать дней военной драме “Сталинград”, двенадцать дней понадобилось в этом году ленте Николая Лебедева “Экипаж”, а также еще одному хиту кинопроката – “Вию”. Таким образом, картина Андрея Кравчука стала всего лишь шестым отечественным рублевым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ», – пишет издание.

По прогнозу портала, за второй уикенд проката, 7 и 8 января, картина соберет еще 200–210 млн рублей, таким образом общие сборы составят 1,25–1,26 млрд рублей.

Заметка дополняется.