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В турецком городе Тартус задержали и затем арестовали по решению суда четверых выходцев из Чечни, которых заподозрили в попытке уехать в Сирию и примкнуть к «Исламскому государству».

Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным полиции, задержанные планировали выехать из Тартуса в пограничную с Сирией турецкую провинцию Хатай, а затем попасть на сирийскую территорию.

Как уточняет агентство, у них обнаружили поддельные временные удостоверения личности, которые власти Турции выдают беженцам из Сирии.