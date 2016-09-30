14:25

Юристы «Кавказского узла» проверяют публикацию в инстаграме председателя парламента Чечни Магомеда Даудова на наличие преступления по статье УК РФ о воспрепятствовании деятельности журналистов.

Об этом «Новой газете» рассказал главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов.

Речь идет о посте, сделанном в начале января. Даудов опубликовал фотографию собаки с надписью «Как развязать “Кавказский узел”?» В тексте поста не упоминаются сотрудники издания или его главный редактор, в публикации говорится о псе по кличке «Швед».

«Это очень странный пес. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке “Швед”, – сказано в посте. – Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать “Шведу” пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров».

Как сказал «Новой газете» Шведов, пост написан так, «что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь».

«Мы нормально относимся к критике. Когда она появляется, мы перепроверяем наши источники информации. Однако это первый, пожалуй, случай, когда вместо профессиональной критики за конкретные публикации, мы видим призыв к насилию», – отметил Шведов.

В беседе с «Медиазоной» Шведов уточнил, что не считает угрозу «вырвать зубы и укоротить язык» адресованной лично ему. По словам главного редактора «Кавказского узла», «это скорее такое коллективное бессознательное восприятие многими чиновниками, в целом чеченскими властями, профессиональной журналистской работы. Несмотря на то, что пост носил личный характер, эти угрозы связаны скорее с желанием запугать сообщество журналистов».