17:34

Гидрометцентр на 8 января объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов, передает ТАСС сообщение ведомства.

”“Оранжевый” уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба”, – приводит агентство предупреждение Гидрометцентра.

Такой же уровень опасности действует для Костромской области, в других регионах Центрального федерального округа из-за холодов объявлен “желтый” уровень.

По прогнозам, в ночь на 8 января температура воздуха в Москве опустится ниже 30 градусов. Днем температура составит минус 30–32 градуса.

Ранее власти Москвы сообщили, что не отменят запланированный на 8 января велопарад. Как ожидают в столичном Департаменте транспорта, в нем примут участие до пяти тысяч человек.

В конце января 2016 года в Москве также объявляли предпоследний уровень опасности из-за погоды, но тогда это было вызвано резким потеплением: ночью 30 января воздух прогрелся до 2,6 градуса. Это стало рекордом за 27 лет, в 1989 году температура в Москве поднималась до плюс 2,5 градуса.