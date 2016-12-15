20:57

Восьмой этап Кубка мира по биатлону, который планировалось провести в Тюмени, состоится в финском городе Контиолахти. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Соревнования пройдут с 6 по 12 марта 2017 года.

22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира на территории РФ. При этом сообщалось, что два спортсмена, имена которых не назывались, отстранены от соревнований. В СБР позже уточнили, что организация сама не отказывалась от проведения этапа Кубка мира.

Кроме того, IBU призвал начать расследование против СБР и 29 биатлонистов, имена которых указаны во второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в России, представленной в декабре 2016 года.

ВАДА считает, что допинг в России поддерживается на государственном уровне, а в подмене допинг-проб участвуют Министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство и антидопинговые лаборатории.

В Минспорте эти обвинения отвергли, заявив, что в России не существует государственной программы поддержки допинга.