21:40

По данным турецкой полиции, теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. Об этом пишет Daily Sabah.

Следствие также установило, что нападавший, стреляя в толпу, выпустил 180 пуль. После атаки он прошел на кухню заведения, откуда ему удалось покинуть здание.

Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревается выходец из Узбекистана или Киргизии. После были опубликованы документы на имя гражданина Киргизии Яхьяна Машрапова, которого следствие называло предполагаемым террористом. Сам он заявил, что не был в Турции в момент теракта, спецслужбы Киргизии также позднее подтвердили его непричастность к нападению.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что личность исполнителя теракта установлена, но его имя не будет раскрываться в интересах следствия.

Кроме того. по подозрению в причастности к теракту задержаны 40 человек, среди которых 20 детей (11 девочек и 9 мальчиков), в основном из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

В результате нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек, в том числе россиянка, а ранения получили более 60. О причастности к теракту объявило ИГИЛ. Отмечалось, что нападавший совершил атаку в одном из самых известных ночных клубов, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».