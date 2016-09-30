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Сирийское правительство утвердило поэтапный план восстановления Алеппо, освобожденного от «Исламского государства». Об этом сообщает SANA.

В программе прописаны меры по возобновлению работы коммунальной системы и деятельности предприятий. Отдельно сказано об усилении безопасности в стране.

К началу 2017–2018 учебного года планируется восстановить 50 школ в восточной части города, добавило Reuters. В городе также вновь появятся пять медицинских центра, две больницы и международный аэропорт.

Ранее сирийская армия объявила, что установила контроль над всей территорией Алеппо, официальное заявление об освобождении города было сделано 22 декабря. Позже Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии, которое наступило 30 декабря и было нарушено спустя два часа.

Детали соглашения не раскрывались, но источники рассказали Reuters, что Москва и Анкара договорились разделить Сирию на зоны влияния. По их предположениям, президент Сирии Башар Асад останется у власти до следующих выборов. После его сменит «менее противоречивый» кандидат.

Отмечалось, что если договоренности будут выполнены, сирийские власти и оппозиция начнут переговоры по урегулированию конфликта в Астане. Встреча запланирована на январь 2017 года, но часть сирийской оппозиции ранее объявила, что приостанавливает подготовку к переговорам до тех пор, пока правительственные войска и их союзник не будут соблюдать договоренности, достигнутые при помощи России и Турции.