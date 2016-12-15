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Министр энергетики Турции Берат Албайрак заявил, что возглавляемое им ведомство подверглось кибератакам со стороны США. Об этом сообщает Turkish Minute.

«Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой, происходившей с территории США. Такие атаки на разные департаменты Министерства энергетики происходили систематически, однако все из них мы отразили», – сказал министр.

Издание добавило, что до этого жители Стамбула и близких к нему городов жаловались на отключение электроснабжения. Албайрак тогда подчеркнул, что «серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации».

США, в свою очередь, ранее обвинили Россию в кибератаках, целью которых былоповлиять на исход американских президентских выборов. По данным разведки российских лидер Владимир Путин лично распорядился провести киберкампанию по «вмешательству» в выборы в США.