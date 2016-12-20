06:45

Министр иностранных дел КНР Ван И проведет переговоры со странами Африки с целью подключить их к реализации проекта по созданию второго Шелкового пути, передает РИА Новости.

Речь идет о Мадагаскаре, Замбии, Танзании, Конго и Нигерии. Ван И пояснил, что исторически Шелковый путь лежал через эти страны, поэтому Китай приветствую их присоединение к проекту.

«Надеюсь, что по мере непрерывного развития сотрудничества, страны Африки будут получать от Китая все больше бонусов для развития», – подчеркнул министр.

Китай предложил создать современный Шелковый путь в 2013 году. Для проекта Пекин создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) с капиталом $100 млрд и дорожный Фонд Шелкового пути.

Первый поезд по новому торговому пути прошел в феврале 2016 года. Тогда поезд шел в Тегеран 14 дней через территорию Казахстана и Туркмении. 1 января 2017 года состав впервые отправился из Китая в Великобританию, поезд пройдёт через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.

Великий Шелковый путь существовал до XV века и связывал Азию и средиземноморскими странами – по нему перевозили китайский шелк. С началом эпохи Великих географических открытий и развития морской торговли транспортный коридор пришел в упадок.