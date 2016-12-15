21:05

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с базы Ванденберг ВВС США, в Калифорнии, сообщается в официальном твиттере компании.

Falcon 9 должна вывести на орбиту десять американских спутников Iridium NEXT. В случае успеха компания Илона Маска в дальнейшем доставит на орбиту больше 70 аппаратов Iridium, сообщает Tech Times.

Эти спутники должны обеспечивать лучшее качество связи, а также использоваться для более точной геолокации самолетов.

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Это первый запуск ракеты-носителя после аварии 1 сентября, когда Falcon 9 взорвалась при старте во время испытаний на мысе Канаверал.

По данным самой компании, авария произошла из-за выхода из строя одного из трех композитных резервуаров высокого давления (COPV).

Эти резервуары находятся во второй ступени ракеты внутри бака с жидким кислородом. Причиной взрыва стал накопившийся на внешней поверхности COPV кислород, в результате чего резервуар загорелся.

После неудачного испытания SpaceX приняла решение отложить до мая 2018 года запуск первого пилотируемого корабля Dragon с астронавтами NASA, планировавшийся на конец 2017 года.

Летом 2015 года Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен был полететь на МКС, взорвалась на 139-й секунде полета. Как выяснила The Wall Street Journal, из-за этого выручка SpaceX по итогам года 2015 году упала на 6%, а убытки составили $260 млн.