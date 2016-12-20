08:40

На юго-востоке Москвы неизвестный застрелил из охотничьего ружья мужчину, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

«Сегодня утром на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы неизвестный застрелил мужчину, после чего скрылся. В ходе поисков злоумышленник был обнаружен и блокирован сотрудниками полиции», – приводит агентство сообщение МВД.

После того, как предполагаемого преступника обнаружили полицейские, он застрелился. По данным телеканала «Звезда», стрелявший был одет в камуфляж и черную маску.

В МВД добавили, что среди полицейских и других граждан пострадавших нет. По информации РЕН ТВ, подозреваемый оказал сопротивление и обстрелял полицию, в результате чего был ранен один сотрудник МВД.