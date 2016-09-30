09:36

Спецназ США и военные Южной Кореи сформируют подразделение для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Как сказал агентству неназванный высокопоставленный чиновник, американские военные будут подчиняться командованию Южной Кореи. Отряд, о котором идет речь, будет насчитывать до двух тысяч человек, предполагается, что его сформируют в 2017 году.

В задачи спецподразделения также будет входить «ликвидация военного командования Пхеньяна», пишет Yonhap.

Телеканал CNN ранее сообщил, что отряд планировали создать в 2019 году, но затем было принято решение ускорить его формирование.