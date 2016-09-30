10:50

Саудовская Аравия стала одним из лидеров среди стран ОПЕК по снижению добычи нефти. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

«Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, стали лидирующими странами в снижении добычи нефти в соответствии с соглашением», – сказал Баркиндо.

Источники The Wall Street Journal 6 января сообщили, что Эр-Рияд сократил добычу не меньше чем на 486 тысяч баррелей в сутки с октября 2016 года. Таким образом Саудовская Аравия выполнила соглашение, которого страны ОПЕК достигли в конце ноября 2016 года.

Государства-члены организации договорились снизить объемы нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Подобное соглашение ОПЕК подписала впервые с 2008 года.

Страны, не входящие в организацию, 10 декабря решили сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. К выполнению условий они должны приступить в январе 2017 года.