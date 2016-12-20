11:50

В аэропортах Москвы из-за холодов задержаны и отменены несколько десятков рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», к полудню в Домодедово отменены 4 рейса и 20 задержаны, в Шереметьево задерживаются 19 рейсов, отменен 31. Во Внуково отменили два рейса.

Как передает «Интерфакс», погодные условия в районе московских аэропортов «приемлемые» для отправки и приема самолетов, задержки рейсов связаны с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами.

Согласно онлайн-табло на сайте Домодедово, с задержкой на час и более утром 8 января вылетели самолеты в Симферополь, Санкт-Петербург, Мурманск, Краснодар. Задерживаются рейсы из Читы, Благовещенска, Мюнхена.

По данным табло на сайте Шереметьево, с опозданием отправились самолеты в Барселону, Архангельск, Пермь, отменены рейсы из Сургута в Москву, а также из Москвы в Саратов, Казань и некоторые другие города, задерживаются вылеты в Нью-Йорк, Калининград.

Гидрометцентр на 8 января объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Ночью температура в Подмосковье опускалась до минус 36 градусов, в Москве – до минус 27,7 градуса.