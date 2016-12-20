12:50

Финская HMD Global официально представила первый смартфон Nokia на базе операционной системы Android.

Об этом сообщается на сайте HMD Global, которая стала владельцем бренда Nokia в 2016 году. Nokia 6 выйдет в первом квартале 2017 года, она будет продаваться только в Китае через ритейлера JD.com.

«Китай является крупнейшим и конкурентным рынком смартфонов в мире. Неудивительно, что мы выбрали эту страну для продажи нашего первого смартфона с Android, – отметил вице-президент HMD Global Нестор Сюй, слова которого приводятся в сообщении компании. – JD.com известен своей большой базой покупателей мобильных устройств, и на протяжении многих лет верил в бренд Nokia».

Стоимость смартфона составит 1 699 юаней ($246). Объем внутренней памяти телефона – 64 гигабайта, оперативной – 4 гигабайта.

Размер экрана сматрфона – 5,5 дюйма с разрешением Full HD. Как отметили в HMD Global, экран Nokia 6 выполнен из Gorilla Glass (стекло повышенной прочности).

Смартфон оснащен двумя камерами: задней 16 мегапикселей и фронтальной 8 мегапикселей, устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 430.

Microsoft, которая владела Nokia с 2013 года, продала этот бренд HMD Global в мае прошлого года. Nokia заявила, что в сотрудничестве с компанией возобновит выпуск телефонов и планшетов под своим именем.

В декабре HMD Global представила два кнопочных телефона: Nokia 150 и Nokia 150 с двумя сим-картами по цене $26 каждый.