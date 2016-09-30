13:40

Службы доставки товаров из зарубежных онлайн-магазинов начали требовать от российских клиентов скан паспорта для получения заказов. Об этом пишет РБК.

Так, об этом предупредила служба BoxBerry, которая 5 января разместила на сайте соответствующее объявление.

«С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации», – цитирует РБК сообщение компании, добавляя, что впоследствии это уведомление с сайта BoxBerry удалили.

Фотографию, уточняет РБК, нужно было загрузить в личный кабинет пользователя на сайте «так быстро, как это возможно». Связаться с представителем BoxBerry изданию пока не удалось.

Кроме того, пишет РБК, при оформлении заказа на сайте американской iHerb (продает витамины, БАДы) появляется предупреждение, что из-за новых правил оформления товаров для личного пользования, установленными Федеральной таможенной службой (ФТС) России «задержка в доставке заказов может составить дополнительные 2–3 недели».

Новые правила вступили в силу 1 января 2017 года, в ФТС не смогли оперативно ответить на вопросы РБК.

На сайте логистической компании SPSR, которая доставляет в том числе посылки от Asos и AliExpress, сообщается, что со 2 января при выпуске с таможни посылок из-за границы «в индивидуальном порядке запрашиваются копии паспортов получателей на бумажных носителях».

Как сообщил РБК представитель оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко, с 1 января действительно увеличился объем информации, которую ФТС запрашивает при оформлении экспресс-посылок. До этого, по словам собеседника издания, было достаточно скана первой страницы паспорта получателя, теперь же требуются еще страницы с пропиской.

«Экспресс-перевозчики вынуждены связываться с каждым получателем посылки и запрашивать дополнительные документы, что резко увеличивает время таможенного оформления посылок и их доставки», – сказал Чешко.

Китайский ритейлер AliExpress 6 января приостановил экспресс-доставку в Россию через SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Позднее в тот же день о приостановке доставки сообщил британский магазин одежды Asos.