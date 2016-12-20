14:29

Осужденный за нарушение правил проведения митингов активист Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила его жена Анастасия Зотова.

«ИК-5 – куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии», – сообщила Зотова «Интерфаксу».

О том, что Дадин прибыл в новое место отбывания наказания ранее РИА Новости сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она не уточняла, где расположена колония. По данным Меркачевой, в исправительное учреждение Дадина привезли 7 января.

Ему разрешили написать письмо семье, но так как оно будет идти несколько дней, также Дадину дали позвонить одному из родственников, чтобы сообщить, где он находится, добавила представитель ОНК.

Адвокат Дадина рассказал о его переводе в другую колонию в начале декабря. Куда именно отправили активиста, ФСИН не сообщала. Дадин, который в ноябре заявил о пытках в карельской ИК-7, отказывался от перевода в другое исправительное учреждение.